В МВД рассказали, куда жаловаться на запрещенный контент

Каждый россиянин имеет полное право требовать удаления опасного и незаконного контента в интернете. Об этом напоминает УБК МВД России.
«Столкнуться с опасным и незаконным контентом может каждый, но точно также по закону каждый имеет полное право потребовать его удаления через уполномоченные органы», — говорится в официальном telegram-канале «Вестник Киберполиции России». Перед подачей жалобы важно собрать доказательства: сделайте скриншоты или запись экрана, зафиксируйте полный текст публикации, имя автора, дату и URL-адрес.
Решение о блокировке сайта или страницы принимают разные государственные органы, в зависимости от тематики контента:
- Роскомнадзор: детская порнография, пропаганда смены пола, обход блокировок, информация о несовершеннолетних жертвах преступлений.
- МВД России: пропаганда наркотиков, инструкции по изготовлению оружия, раскрытие данных защищаемых лиц.
- Росмолодежь: склонение несовершеннолетних к опасным действиям.
- Роспотребнадзор: информация о самоубийствах.
- ФНС России: незаконные онлайн-казино и лотереи.
- Росалкогольрегулирование: дистанционная продажа алкоголя.
- Росздравнадзор и Россельхознадзор: незаконная продажа лекарств.
- Генеральная прокуратура: экстремизм, призывы к массовым беспорядкам, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение сведений, ограниченных указами Президента РФ.
После рассмотрения обращения соответствующее ведомство принимает решение о блокировке контента или ресурса. Роскомнадзор чаще всего выступает исполнителем, ограничивающим доступ по решению других органов.
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