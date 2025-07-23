В МВД рассказали, куда жаловаться на запрещенный контент

МВД: каждый гражданин РФ имеет право требовать удаления незаконного контента
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед подачей жалобы важно собрать доказательства
Перед подачей жалобы важно собрать доказательства Фото:

Каждый россиянин имеет полное право требовать удаления опасного и незаконного контента в интернете. Об этом напоминает УБК МВД России.

«Столкнуться с опасным и незаконным контентом может каждый, но точно также по закону каждый имеет полное право потребовать его удаления через уполномоченные органы», — говорится в официальном telegram-канале «Вестник Киберполиции России». Перед подачей жалобы важно собрать доказательства: сделайте скриншоты или запись экрана, зафиксируйте полный текст публикации, имя автора, дату и URL-адрес.

Решение о блокировке сайта или страницы принимают разные государственные органы, в зависимости от тематики контента:

  • Роскомнадзор: детская порнография, пропаганда смены пола, обход блокировок, информация о несовершеннолетних жертвах преступлений.
  • МВД России: пропаганда наркотиков, инструкции по изготовлению оружия, раскрытие данных защищаемых лиц.
  • Росмолодежь: склонение несовершеннолетних к опасным действиям.
  • Роспотребнадзор: информация о самоубийствах.
  • ФНС России: незаконные онлайн-казино и лотереи.
  • Росалкогольрегулирование: дистанционная продажа алкоголя.
  • Росздравнадзор и Россельхознадзор: незаконная продажа лекарств.
  • Генеральная прокуратура: экстремизм, призывы к массовым беспорядкам, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение сведений, ограниченных указами Президента РФ.

После рассмотрения обращения соответствующее ведомство принимает решение о блокировке контента или ресурса. Роскомнадзор чаще всего выступает исполнителем, ограничивающим доступ по решению других органов.

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Каждый россиянин имеет полное право требовать удаления опасного и незаконного контента в интернете. Об этом напоминает УБК МВД России. «Столкнуться с опасным и незаконным контентом может каждый, но точно также по закону каждый имеет полное право потребовать его удаления через уполномоченные органы», — говорится в официальном telegram-канале «Вестник Киберполиции России». Перед подачей жалобы важно собрать доказательства: сделайте скриншоты или запись экрана, зафиксируйте полный текст публикации, имя автора, дату и URL-адрес. Решение о блокировке сайта или страницы принимают разные государственные органы, в зависимости от тематики контента: После рассмотрения обращения соответствующее ведомство принимает решение о блокировке контента или ресурса. Роскомнадзор чаще всего выступает исполнителем, ограничивающим доступ по решению других органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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