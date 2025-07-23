Поддержка участников СВО и многодетных семей: депутаты-единороссы назвали главные законы, принятые за полгода

Фракция «Единой России» в Госдуме по итогам весенней сессии обеспечила принятие ключевых законов, направленных на поддержку участников спецоперации, семей с детьми, пенсионеров, а также регулирование миграционной сферы и защиту граждан от кибермошенничества. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, подводя итоги сессии.
«По основным направлениям законодательных инициатив планы, которые партия ставила перед собой, были исполнены. Растет количество законопроектов, которые на сегодняшний день консолидированно вносятся и сенаторами, и депутатами Госдумы, представляющими „Единую Россию“. В том числе, растет количество законопроектов, которые касаются поддержки участников СВО, и количество их инициаторов», — отметил Якушев. Его слова передает пресс-служба ЕР на официальном сайте.
Первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин уточнил, что расширен круг лиц, имеющих право на получение статуса «ветеран боевых действий». Теперь на этот статус могут претендовать граждане, защищающие приграничные районы страны, а также военнослужащие МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий.
Также приняты законы об упрощении оформления доверенностей для добровольцев и порядка вступления в наследство, расширен доступ к бесплатной юридической помощи. Был одобрен закон, позволяющий супругам погибших участников СВО сохранить за собой право пользования их транспортных средств. Кроме того, расширены возможности в сфере образования и переобучения для этой категории граждан. «Единая Россия» планирует в ходе осенней сессии Госдумы рассмотреть еще около 10 законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.
Помимо этого, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил о принятых мерах по социальной поддержке семей с детьми: продлен срок действия материнского капитала до 31 декабря 2030 года, увеличен размер необлагаемых налогом выплат матерям при рождении ребенка, повышены пособия по беременности и родам для студентов вузов и колледжей. Индексация военных пенсий с 1 января 2025 года проведена с учетом инфляции за прошедший год. Приняты законы по борьбе с кибермошенничеством, вводится запрет на навязывание дополнительных услуг потребителям и расширяется практика кредитных каникул.
Жуков отметил, что были предприняты значительные усилия по развитию системы среднего профессионального образования и совершенствованию подготовки студентов в высших учебных заведениях. «Это и правительственные часы, которые были проведены на эту тему, и целый ряд важнейших законов. Например, закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования», — добавил депутат.
Фракция также инициировала поправки в федеральный бюджет: расходы увеличены более чем на 800 миллиардов рублей, в том числе свыше 100 миллиардов рублей направлено на реализацию национальных проектов. В числе экономических инициатив — новые законы о платформенной экономике, ускорении деофшоризации и возврате активов из недружественных юрисдикций. В осеннюю сессию «Единая Россия» планирует рассмотреть еще около 10 законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей, а также поднять вопрос о кредитных каникулах при рождении ребенка.
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