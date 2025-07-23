Посол Австрии завершает свою работу в России

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко провел встречу с послом Австрии Вернером Альмхофером по случаю предстоящего завершения его дипломатической службы в России. Об этом сообщили в МИД РФ.
«С российской стороны были также даны принципиальные оценки нынешнего кризисного состояния европейской ответственности стран НАТО и ЕС за разрушение ее устоев», — заявили в ведомстве, комментируя встречу с Альмхофером по случаю завершения его работы в РФ. Кроме того, в МИД отметили, что в контексте обсуждения был затронут ряд практических двусторонних вопросов.
Вернер Альмхофер работал послом в РФ с 2021 года. Ранее стало известно, что МИД России планирует вызвать австрийского посла Вернера Альмхофера после того, как власти Вены приняли решение выслать двух сотрудников российского посольства. Российская сторона выразила осуждение по поводу этого недружественного шага, предпринятого австрийской стороной.
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