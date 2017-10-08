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08 октября 2017
15:34  08 октября 2017 4

«Мы гордимся»? Коммунальщики закрасили граффити, посвященные Великой Отечественной войне. ФОТО

Закрашенная надпись "Мы гордимся" еще немного просвечиваетФОТО: VK/"Ростов Главный"

В Ростове закрасили надписи, посвящённые Великой Отечественной войне. Жителей города это возмутило.

На здании Ростовского медуниверситета на улице Пушкинской закрасили серой краской надписи с памятными датами, георгиевской лентой и словами «Мы помним», «У нас есть будущее» и «Мы гордимся».

Снимки просвечивающих из-под краски граффити с комментариями выложил в группе «ВКонтакте» «Ростов Главный» горожанин Андрей Азаров: «Вчера я это увидел и вознегодовал (выражаюсь корректно). На Пушкинской было красивое граффити, посвящённое Победе в Великой Отечественной Войне. Какие-то чудаки его закрасили. Там были слова вроде: „Мы помним!“, „У нас есть будущее!“. Кем нужно быть, чтобы закрашивать такие рисунки. Будущее? Ага, вот и будущее», отмечает автор поста.

Подписчики паблика разделились на два лагеря: одни поддерживали возмущение сторонника патриотичных граффити: «Да козлы, шо (!) тут скажешь» (Андрей Вирченко), «Пойдём заново напишем»(Валерия Великая), другие — управляющую компанию, призванную следить за порядком: «Вообще как бы за граффити штрафуют ук. Так что правильно сделали что закрасили. (Галина Шумская), „Город должен быть чистым и ухоженным. А яркость не всем по нраву. У себя во дворе /в квартире -на здоровье (Marfa Shtoltc).

ФОТО: VK/Ростов Главный

Артем Косых
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