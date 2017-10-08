В Ростове закрасили надписи, посвящённые Великой Отечественной войне. Жителей города это возмутило.
На здании Ростовского медуниверситета на улице Пушкинской закрасили серой краской надписи с памятными датами, георгиевской лентой и словами «Мы помним», «У нас есть будущее» и «Мы гордимся».
Снимки просвечивающих из-под краски граффити с комментариями выложил в группе «ВКонтакте» «Ростов Главный» горожанин Андрей Азаров: «Вчера я это увидел и вознегодовал (выражаюсь корректно). На Пушкинской было красивое граффити, посвящённое Победе в Великой Отечественной Войне. Какие-то чудаки его закрасили. Там были слова вроде: „Мы помним!“, „У нас есть будущее!“. Кем нужно быть, чтобы закрашивать такие рисунки. Будущее? Ага, вот и будущее», отмечает автор поста.
Подписчики паблика разделились на два лагеря: одни поддерживали возмущение сторонника патриотичных граффити: «Да козлы, шо (!) тут скажешь» (Андрей Вирченко), «Пойдём заново напишем»(Валерия Великая), другие — управляющую компанию, призванную следить за порядком: «Вообще как бы за граффити штрафуют ук. Так что правильно сделали что закрасили. (Галина Шумская), „Город должен быть чистым и ухоженным. А яркость не всем по нраву. У себя во дворе /в квартире -на здоровье (Marfa Shtoltc).