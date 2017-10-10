Новый губернатор отправил в отставку новосибирское правительство

Правительство Новосибирской области отправлено в отставку. Такое решение принял врио губернатора региона Андрей Травников.
«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области», — приводит Life текст постановления.
В минувшую пятницу президент РФ принял отставку предыдущего новосибирского губернатора 69-летнего Владимира Городецкого. Его место занял 46-летний Андрей Травников, экс-мэр Вологды.