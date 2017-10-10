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10 октября 2017
09 октября 2017
08:49  10 октября 2017 0

Новый губернатор отправил в отставку новосибирское правительство

Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, кремль, спасская башня, флаг
Политик, поддерживаемый Кремлем, начал реформу властиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Правительство Новосибирской области отправлено в отставку. Такое решение принял врио губернатора региона Андрей Травников.

«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области», — приводит Life текст постановления.

В минувшую пятницу президент РФ принял отставку предыдущего новосибирского губернатора 69-летнего Владимира Городецкого. Его место занял 46-летний Андрей Травников, экс-мэр Вологды.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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