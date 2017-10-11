Хворостовский посмеялся над сообщениями о своей смерти

07:31 11 октября 2017 0

Хворостовский готов выходить на сцену, несмотря на боль Фото: commons.wikimedia.org

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, о смерти которого утром в среду, 11 октября, сообщили СМИ, смеется над подобными новостями, рассказал худрук театра «Геликон-опера» и друг артиста Дмитрий Бертман.

«Все в порядке. Он смеется над этим, — заявил Бертман „Эху Москвы“. — Пишет „ха-ха-ха, утки какие“. Я ему говорю, немедленно позвони родителям. Он говорит, все нормально, все хорошо».

Худрук «Геликон-опера» отмечает: после такого Хворостовскому предстоит жить еще сто лет. «Конечно, вруны страшные, — не скрывает эмоций Бертман. — Как можно такое писать про него, про человека, которого любит весь мир, любят в России все зрители». Друг Хворостовского отмечает, что тот не раскисает, несмотря на страшную болезнь, а неистово сражается с ней и «постоянно пытается выходить на сцену».

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти артиста, которые уже опровергла супруга Хворостовского.