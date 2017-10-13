Российские купюры номиналом в 200 рублей с видами Крыма запрещены к обороту на Украине. Соответствующее распоряжение издал Национальный банк Украины.
Запрет относится ко всем банкам страны, их отделениям и филиалам, а также прочим финансовым организациям. Он издан с «прицелом на будущее»: заранее исключены любые операции (включая обмен валюты) с любыми купюрами и монетами ЦБ России с изображениями карт, символов, зданий, архитектурных и археологических памятников, пейзажей и прочих объектов на так называемых «оккупированных Россией административно-территориальных единицах Украины».
«Национальный банк Украины принял такое решение с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует заявление НБУ сайт kp.ru.
Принимать и выдавать «крымские» банкноты запрещено и почте Украины, которая занимается приемом и выдачей переводов, добавляет телеканал 360.