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13 октября 2017
22:22  13 октября 2017 0

Актриса из России пожаловалась на домогательства легендарного голливудского продюсера Харви Вайнштейна

Харви обратился к врачам из-за сексуальной несдержанностиФото: википедия

Актриса русского происхождения Виктория Смирнофф пожаловалась на домогательства со стороны известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. На днях он потерял работу из-за громкого скандала, связанного с приставаниями к звездам Голливуда.

По словам Смирнофф, Вайнштейна она встретила на вечеринке в отеле Beverly Wilshireде. Продюсер пришел в гости, когда почти все гости уже разошлись. В номере оставались только парень Виктории, его брат, друг и российский актер Сергей Бугаев-Африка, сыгравший в 1980-е годы в фильме «Асса».

Сначала Харви, по словам девушки, со всеми учтиво поздоровался, а после попросил показать ему туалет.

«Он заталкивает меня в ванную, запирает дверь и начинает странные движения. Алкоголем я не злоупотребляла, наркотики не употребляла и мне нечем было объяснить происходящий глюк: он что, ширинку что ли ищет?! Видно, что это была нелегкая задача — он весил в два раза больше, чем сейчас. Я говорю: писсуар вон там, у Вас плохое зрение что ли? Тут мой парень стучит в дверь: а чё это вы там делаете? Харви говорит: что-то здесь неудобно, пойдём лучше ко мне в номер в соседнюю Пенинсулу. Только тут до меня начинает медленно доходить. Я говорю: ага, конечно, ты иди, а я приду. Он: отлично, жду тебя внизу. И ушёл. Я выхожу в шоке, говорю, совсем кукушка съехала у мужчины», — приводит слова русской актрисы Life.ru.

Потом продюсер несколько раз возвращался, но в итоге понял, что у него нет перспектив в отношении Виктории. Тогда он ушел насовсем. Девушка вместе с компанией, по ее словам, восприняла все произошедшее как «очередное голивудское приключение».

Как уже сообщало «URA.RU», Вайнштейн работал над трилогией «Властелин колец», «Убить Билла» и многими другими картинами. За картину «Влюбленный Шекспир» он получил премию «Оскар». Однако репутацию легендарного продюсера испортили заявления целого ряда известных актрис, которые имели плохой опыт общения с Вайнштейном. После этого продюсер уехал лечиться от сексуальной зависимости в Европу.

Лев Истомин
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