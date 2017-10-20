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20 октября 2017
14:21  20 октября 2017 1

Ученые: плохая экология убивает быстрее СПИДа, туберкулеза и малярии

Клипарт. Сентябрь. Часть I, дым, экология, утро, ммк, рассвет
Загрязнение окружающей среды все чаще ведет к преждевременной смертиФото: Илья Московец © URA.RU

Уровень преждевременной смертности в результате загрязнения окружающей среды в несколько раз превышает смертность от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. Результаты научного исследования публикует журнал The Lancet.

Ряд международных и неправительственных организаций провел исследование, согласно которому каждая шестая преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением экологии. В 2015 году от болезней, вызванных загрязнением воды, воздуха и почвы, умерли 9 млн человек. Это втрое больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых и в 15 раз больше, чем в результате военных действий и других форм насилия.

В России пытаются бороться с этой проблемой. Например, как сообщала «Национальная служба новостей», в Москве было принято решение о закупке электробусов, не наносящих ущерба экологии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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