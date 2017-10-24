В России ужесточат наказание за помощь нелегальным мигрантам

05:08 24 октября 2017 0

Необходимость увечить штрафы МВД обосновывает ростом числа правонарушений в последние годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство внутренних дел РФ разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за помощь и содействие нелегальным мигрантам. Изменения в законодательстве касаются как организаций, так и граждан России.

Как сообщают «Известия», поправки в статью 18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». будут рассмотрены во вторник, 24 октября, комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Поправки предполагают, что организации, предоставляющие жилплощадь, транспорт, а также оказывающие незаконные услуги мигрантам-нелегалам, будут штрафоваться на сумму от 400 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас размер штрафа варьируется в пределах 200 — 300 тыс. рублей), граждане — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас размер штрафа не превышает 4 тыс. рублей). Должностным лицам будет грозить взыскание от 30 тыс. до 50 тыс рублей (против действующего 25 — 30 тыс. рублей).

Под «незаконными услугами» здесь понимается осуществление посреднической деятельности по оформлению разрешительных документов на пребывание или проживание в России для мигрантов-нелегалов.

Инициатор поправок ссылается на статистику: так, если в 2014 году было составлено 37 тыс. 698 протоколов, то в 2015 году их количество выросло до 40 тыс. 149. Члены профильного комитета уже выразили готовность поддержать поправки в КоАП, сообщает издание.