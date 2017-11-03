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03 ноября 2017
17:52  03 ноября 2017 0

В День народного единства в «Одноклассниках» можно будет пообщаться со звездами

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, одноклассники, гаджет, приложение, социальная сеть
Узнать время эфиров можно в официальных аккаунтах звездФото: Анна Майорова © URA.RU

Знаменитости разных национальностей выйдут в прямой эфир с помощью социальной сети «Одноклассники» и пообщаются с пользователями. Акция в соцсети пройдет в День народного единства 4 ноября. Узнать время эфиров можно в официальных аккаунтах звезд.

В пресс-службе компании «URA.RU» сообщили, что с пользователями соцсети пообщаются спортивный комментатор Нобель Арустамян, бизнесмен и супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, дизайнер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина. Также на связь выйдут олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев и отец прославленной гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.

Кроме того, в честь праздника «Одноклассники» совместно с проектом «Россия для всех» запустили приложение «Неделя национальностей». В нем пользователям будут доступны истории о различных культурах и обычаях народов. Также с помощью приложения можно узнать все самое интересное о традициях, рецептах, достопримечательностях и костюмах разных национальностей.

Помимо этого, «ОК» ко Дню народного единства организует флешмоб. Пользователям предлагают поделиться у себя на страницах рассказами о любимых национальных блюдах, традициях или обычаях с помощью хэштега #деньнародногоединства.

Александр Пономарев
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