Путин отметил негативное влияние учебников Сороса на молодежь

Путин: учебники Сороса негативно повлияли на молодежь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Путина, негативное воздействие учебников Сороса на умы молодежи очевидно
По мнению Путина, негативное воздействие учебников Сороса на умы молодежи очевидно Фото:

Президент России Владимир Путин отметил негативное влияние учебников, связанных с венгерско-американским финансистом Джорджем Соросом, на российскую молодежь. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.

«Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь с вами согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас у общества оказалась высокой», — заявил Путин. Путин подчеркнул, что проблема существовала в течение долгого времени, однако сейчас предпринимаются меры по ее устранению.

Президент также отметил, что несмотря на иностранное влияние в образовательной сфере, российская молодежь демонстрирует высокий уровень патриотизма и готовность защищать традиционные ценности. По словам Владимира Путина, вопрос защиты молодежи от деструктивного влияния требует постоянного внимания со стороны государства, общества, средств массовой информации и политических партий. В ходе встречи обсуждались возможности совершенствования образовательных программ и повышения роли семьи и общества в воспитании подрастающего поколения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин отметил негативное влияние учебников, связанных с венгерско-американским финансистом Джорджем Соросом, на российскую молодежь. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Государственной Думы. «Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь с вами согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас у общества оказалась высокой», — заявил Путин. Путин подчеркнул, что проблема существовала в течение долгого времени, однако сейчас предпринимаются меры по ее устранению. Президент также отметил, что несмотря на иностранное влияние в образовательной сфере, российская молодежь демонстрирует высокий уровень патриотизма и готовность защищать традиционные ценности. По словам Владимира Путина, вопрос защиты молодежи от деструктивного влияния требует постоянного внимания со стороны государства, общества, средств массовой информации и политических партий. В ходе встречи обсуждались возможности совершенствования образовательных программ и повышения роли семьи и общества в воспитании подрастающего поколения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...