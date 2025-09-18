Президент России Владимир Путин отметил негативное влияние учебников, связанных с венгерско-американским финансистом Джорджем Соросом, на российскую молодежь. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
«Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь с вами согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас у общества оказалась высокой», — заявил Путин. Путин подчеркнул, что проблема существовала в течение долгого времени, однако сейчас предпринимаются меры по ее устранению.
Президент также отметил, что несмотря на иностранное влияние в образовательной сфере, российская молодежь демонстрирует высокий уровень патриотизма и готовность защищать традиционные ценности. По словам Владимира Путина, вопрос защиты молодежи от деструктивного влияния требует постоянного внимания со стороны государства, общества, средств массовой информации и политических партий. В ходе встречи обсуждались возможности совершенствования образовательных программ и повышения роли семьи и общества в воспитании подрастающего поколения.
