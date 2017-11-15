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15 ноября 2017
20:58  15 ноября 2017 0

Дальние бомбардировщики РФ атаковали террористов возле Абу-Кемаля

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолеты, авиация
Российская авиация добивает боевиков (фото из архива)Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ атаковали террористов запрещенной в России организации ИГ возле сирийского города Абу-Кемаль. Авиаудары пришлись по скоплениям боевиков, а также их опорным пунктам и бронетехнике.

В Минобороны отмечают, что все цели были поражены, передает РИА «Новости». Бомбардировщики вылетели из России, после чего пересекли территорию Ирана и Ирака. В Сирии их прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома Хмеймим, отмечает агентство Nation News.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал результаты работы этих самолетов в Сирии «забористой рекламой» российской боевой авиации, напоминает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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