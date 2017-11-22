Россияне в октябре стали экономить на необходимых товарах

08:12 22 ноября 2017 0

Личная инфляция граждан РФ остается ниже официальных показателей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Личная инфляция граждан РФ остается ниже официальных показателей, что указывает на сильную экономию средств гражданами при покупке повседневных товаров. Об этом говорится в отчете исследовательского центра «Ромир».

«Третий месяц подряд кривые дефлятора и инфляции сохраняют параллельные позиции, причем дефлятор показывает более низкие значения», — цитирует аналитиков «Ромир» «Федеральное агентство новостей».

Выяснилось, что при показателе инфляции в августе в минус 0,5 процента значение дефлятора составило минус 0,4 процента. В сентябре инфляция оказалась на уровне минус 0,2 процента, а дефлятор составил минус 0,1 процента. В октябре, когда уровень инфляции достиг 0,2 процента, дефлятор показал значение в 0,1 процента.