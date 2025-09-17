В Грузии заявили, что потребуют от Украины ответа по окончании конфликта

Власти Грузии намерены потребовать от руководства Украины объяснений за недружественные действия после завершения вооруженного конфликта в этой стране. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, речь идет о попытке ввоза в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки.
«Придет время, этот конфликт завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?» — заявил спикер парламента Грузии. Слова передает ТАСС.
Папуашвили также сообщил, что к попытке ввоза взрывчатки может быть причастен заместитель начальника контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Спикер напомнил, что Лорткипанидзе ранее отвечал за тайный приезд в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году. Папуашвили подчеркнул: вне зависимости от назначения гексогена его транспортировка представляла серьезную угрозу — взрывчатое вещество могло сработать случайно по пути или при хранении в Тбилиси.
Ранее сотрудники Службы государственной безопасности Грузии совместно с МВД задержали двух граждан Украины, у которых было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества, предположительно гексогена. По данным следствия, изъятый гексоген был незаконно ввезен на территорию Грузии из Турции.
