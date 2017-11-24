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24 ноября 2017
23 ноября 2017
03:58  24 ноября 2017 0

Россия испытала новую ракету для защиты Москвы от воздушно-космического нападения

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, ракетный комплекс, баллистическая ракета
В Казахстане провели испытание новой российской ракетыФото: depositphotos.com © URA.RU

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно провели пуск новой ракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Модернизированная противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в запланированное время. Об этом сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько, пишет Nation News.

Система ПРО, как отмечает РИА «Новости», состоящая на вооружении воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Кроме того, она служит средством предупреждения о ракетном нападении, а также контролирует космическое пространство.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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