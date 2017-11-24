Россия испытала новую ракету для защиты Москвы от воздушно-космического нападения

В Казахстане провели испытание новой российской ракеты
Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно провели пуск новой ракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Модернизированная противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в запланированное время. Об этом сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько, пишет Nation News.
Система ПРО, как отмечает РИА «Новости», состоящая на вооружении воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Кроме того, она служит средством предупреждения о ракетном нападении, а также контролирует космическое пространство.