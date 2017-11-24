Россия испытала новую ракету для защиты Москвы от воздушно-космического нападения

03:58 24 ноября 2017 0

В Казахстане провели испытание новой российской ракеты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно провели пуск новой ракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Модернизированная противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в запланированное время. Об этом сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько, пишет Nation News.

Система ПРО, как отмечает РИА «Новости», состоящая на вооружении воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Кроме того, она служит средством предупреждения о ракетном нападении, а также контролирует космическое пространство.