Американская актриса Меган Маркл, которая объявила о помолвке с принцем Гарри, обрела небывалую популярность на PornHub. После того как пара заявила о грядущей свадьбе, запросы на ролики с участием загримированных под Маркл актрис выросли на 2000%.
Чаще всего образ знойной брюнетки запрашивают мужчины в возрасте старше 65 лет. На втором месте среди поклонников звездной невесты — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Регулярнее всего запросы, связанные с Маркл, поступают от американских пользователей (+ 2273%), затем Великобритания (+ 2242%), Испания (+ 2193%), Германия (+ 2167%) и Бельгия (+ 2011%), пишет Life.ru.
Ранее была объявлена дата бракосочетания принца Уэльского Гарри и Меган Маркл. Торжество состоится в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, напоминает «Национальная служба новостей». Королевская семья возьмет на себя все затраты. После свадьбы молодожены будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне.