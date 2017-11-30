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30 ноября 2017
12:20  30 ноября 2017 0

Запросы выросли на 2000 процентов: невеста принца Гарри набирает небывалую популярность на PornHub

Популярность Меган Маркл на PornHub выросла на 2000 процентовФОТО: Wikimedia Commons

Американская актриса Меган Маркл, которая объявила о помолвке с принцем Гарри, обрела небывалую популярность на PornHub. После того как пара заявила о грядущей свадьбе, запросы на ролики с участием загримированных под Маркл актрис выросли на 2000%.

Чаще всего образ знойной брюнетки запрашивают мужчины в возрасте старше 65 лет. На втором месте среди поклонников звездной невесты — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Регулярнее всего запросы, связанные с Маркл, поступают от американских пользователей (+ 2273%), затем Великобритания (+ 2242%), Испания (+ 2193%), Германия (+ 2167%) и Бельгия (+ 2011%), пишет Life.ru.

Ранее была объявлена дата бракосочетания принца Уэльского Гарри и Меган Маркл. Торжество состоится в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, напоминает «Национальная служба новостей». Королевская семья возьмет на себя все затраты. После свадьбы молодожены будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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