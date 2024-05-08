Путин заявил о крупнейшем росте ВВП со странами ЕАЭС за 10 лет

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о росте ВВП до 2,5 триллиона долларов со странами ЕАЭС Фото:

За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие цифры озвучил российский президент Владимир Путин.

«За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1.6 до 2.5 триллионов долларов», — подчеркнул Владимир Путин во время заседание Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию проводит российский телеканал «Россия 24». По словам российского главы, товарооборот с тремя странами ЕАЭС также вырос на 60% — с 45 до 89 млрд долларов.

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За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие цифры озвучил российский президент Владимир Путин. «За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1.6 до 2.5 триллионов долларов», — подчеркнул Владимир Путин во время заседание Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию проводит российский телеканал «Россия 24». По словам российского главы, товарооборот с тремя странами ЕАЭС также вырос на 60% — с 45 до 89 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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