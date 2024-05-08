Путин заявил о крупнейшем росте ВВП со странами ЕАЭС за 10 лет

08 мая 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о росте ВВП до 2,5 триллиона долларов со странами ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие цифры озвучил российский президент Владимир Путин. «За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1.6 до 2.5 триллионов долларов», — подчеркнул Владимир Путин во время заседание Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию проводит российский телеканал «Россия 24». По словам российского главы, товарооборот с тремя странами ЕАЭС также вырос на 60% — с 45 до 89 млрд долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие цифры озвучил российский президент Владимир Путин. «За 10 лет совокупный рост ВВП стран ЕАЭС вырос с 1.6 до 2.5 триллионов долларов», — подчеркнул Владимир Путин во время заседание Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию проводит российский телеканал «Россия 24». По словам российского главы, товарооборот с тремя странами ЕАЭС также вырос на 60% — с 45 до 89 млрд долларов.