Пашинян поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян начал свое участие в саммите ЕАЭС со слов благодарности президенту России Владимиру Путину за теплый прием и организацию мероприятия. Встреча глав государства на заседании Высшего совета ЕАЭС восьмого мая транслировалась в эфире телеканала «Россия-24».
«Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета. Приветствую всех на первом в текущем году заседании высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий», — сказал Никол Пашинян.
Владимир Путин перед тем, как передать слово Пашиняну, отметил, что делает это с удовольствием. В 2024 году Пашинян является действующим председателем Высшего совета ЕАЭС и будет вести заседание.
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