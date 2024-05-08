Пашинян поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Встреча глав государств состоялась на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве Фото:

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян начал свое участие в саммите ЕАЭС со слов благодарности президенту России Владимиру Путину за теплый прием и организацию мероприятия. Встреча глав государства на заседании Высшего совета ЕАЭС восьмого мая транслировалась в эфире телеканала «Россия-24».

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«Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета. Приветствую всех на первом в текущем году заседании высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий», — сказал Никол Пашинян.

Владимир Путин перед тем, как передать слово Пашиняну, отметил, что делает это с удовольствием. В 2024 году Пашинян является действующим председателем Высшего совета ЕАЭС и будет вести заседание.

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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян начал свое участие в саммите ЕАЭС со слов благодарности президенту России Владимиру Путину за теплый прием и организацию мероприятия. Встреча глав государства на заседании Высшего совета ЕАЭС восьмого мая транслировалась в эфире телеканала «Россия-24». «Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета. Приветствую всех на первом в текущем году заседании высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий», — сказал Никол Пашинян. Владимир Путин перед тем, как передать слово Пашиняну, отметил, что делает это с удовольствием. В 2024 году Пашинян является действующим председателем Высшего совета ЕАЭС и будет вести заседание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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