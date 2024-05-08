Пашинян поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

08 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Встреча глав государств состоялась на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян начал свое участие в саммите ЕАЭС со слов благодарности президенту России Владимиру Путину за теплый прием и организацию мероприятия. Встреча глав государства на заседании Высшего совета ЕАЭС восьмого мая транслировалась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Путин заявил о крупнейшем росте ВВП со странами ЕАЭС за 10 лет «Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета. Приветствую всех на первом в текущем году заседании высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий», — сказал Никол Пашинян. Владимир Путин перед тем, как передать слово Пашиняну, отметил, что делает это с удовольствием. В 2024 году Пашинян является действующим председателем Высшего совета ЕАЭС и будет вести заседание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян начал свое участие в саммите ЕАЭС со слов благодарности президенту России Владимиру Путину за теплый прием и организацию мероприятия. Встреча глав государства на заседании Высшего совета ЕАЭС восьмого мая транслировалась в эфире телеканала «Россия-24». «Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета. Приветствую всех на первом в текущем году заседании высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий», — сказал Никол Пашинян. Владимир Путин перед тем, как передать слово Пашиняну, отметил, что делает это с удовольствием. В 2024 году Пашинян является действующим председателем Высшего совета ЕАЭС и будет вести заседание.