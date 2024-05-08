Ученые из Гарварда обнаружили неочевидную пользу оливкового масла

Ученые из Гарварда: оливковое масло снижает риск смерти от деменции

08 мая 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Оливковое масло помогает избежать смерти от деменции, пришли к выводу ученые из Гарварда Фото: Александр Мамаев © URA.RU Американские ученые из Гарварда считают, что оливковое масло снижает риск смерти человека при деменции. К таким выводам они пришли после проведения многочисленных исследований с участием испытуемых. Такие наблюдения проходили на протяжении 28 лет. «Ежедневная чайная ложка оливкового масла (менее семи граммов) может на 28% снизить риск смерти от деменции. Это показало новое исследование ученых из Гарварда», — передают авторы «Ридуса». Отмечается, что ученые проводили соответствующие исследования на протяжении 28 лет. Всего были обследованы до 92 тысяч испытуемых. Из них 62 тысячи женщин и 32 тысяч мужчин. Исследование предполагало постоянное анкетирование и соблюдение добровольцами специального рациона питания. Авторы исследования обнаружили, что замена майонеза на оливковое масло снижает риск смерти от деменции на 8—14%. «Это исследование подкрепляет рекомендации по питанию с включением растительного масла и предполагает, что такой рацион поддерживает здоровье не только сердца, но и мозга», — рассказала автор исследования Энн-Жюли Тессье. Ученые Гарварда предположили, что масло положительно влияет на работу мозга. Этому способствует тот факт, что масло обладает антиоксидантными соединениями. Оно также благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские ученые из Гарварда считают, что оливковое масло снижает риск смерти человека при деменции. К таким выводам они пришли после проведения многочисленных исследований с участием испытуемых. Такие наблюдения проходили на протяжении 28 лет. «Ежедневная чайная ложка оливкового масла (менее семи граммов) может на 28% снизить риск смерти от деменции. Это показало новое исследование ученых из Гарварда», — передают авторы «Ридуса». Отмечается, что ученые проводили соответствующие исследования на протяжении 28 лет. Всего были обследованы до 92 тысяч испытуемых. Из них 62 тысячи женщин и 32 тысяч мужчин. Исследование предполагало постоянное анкетирование и соблюдение добровольцами специального рациона питания. Авторы исследования обнаружили, что замена майонеза на оливковое масло снижает риск смерти от деменции на 8—14%. «Это исследование подкрепляет рекомендации по питанию с включением растительного масла и предполагает, что такой рацион поддерживает здоровье не только сердца, но и мозга», — рассказала автор исследования Энн-Жюли Тессье. Ученые Гарварда предположили, что масло положительно влияет на работу мозга. Этому способствует тот факт, что масло обладает антиоксидантными соединениями. Оно также благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.