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28 ноября 2017
18:18  28 ноября 2017 0

Состояние здоровья Олега Табакова резко ухудшилось

Прощание со Львом Дуровым в Театре на Малой Бронной. Москва, табаков олег
Причины ухудшения здоровья актера неизвестныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова сейчас находится в реанимации. Табаков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера поддерживают родные и близкие, пишет «Пятый канал». Напомним, 27 ноября 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу, где он был помещен в реанимацию, в шестое отделение, напоминает «Национальная служба новостей». Табаков вечером должен был выйти на сцену в спектакле «Год, когда я не родился», но в театре сообщили, что в афише в связи с госпитализацией произошли изменения.

«Эхо Москвы» сообщает, что декабрьские спектакли Олега Табакова отменены.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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