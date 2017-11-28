18:18 28 ноября 2017 0

Причины ухудшения здоровья актера неизвестны Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова сейчас находится в реанимации. Табаков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера поддерживают родные и близкие, пишет «Пятый канал». Напомним, 27 ноября 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу, где он был помещен в реанимацию, в шестое отделение, напоминает «Национальная служба новостей». Табаков вечером должен был выйти на сцену в спектакле «Год, когда я не родился», но в театре сообщили, что в афише в связи с госпитализацией произошли изменения.

«Эхо Москвы» сообщает, что декабрьские спектакли Олега Табакова отменены.