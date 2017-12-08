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08 декабря 2017
14:40  08 декабря 2017 0

Волочкова вспомнила о нереальном романтическом свидании. ФОТО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Балерина призналась, что не отказывает мужчинам в близостиФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о незабываемом ночном свидании. Подробности своей личной жизни балерина раскрыла в эфире телепередачи «Малая земля». Выпуск был посвящен молодости балерины, а съемки проходили в Санкт-Петербурге — родном городе Анастасии.

Материалу о тернистом пути звезды к славе предшествовала романтическая история, рассказанная Волочковой. Балерина призналась, что прошлой ночью не могла сомкнуть глаз. «У меня было нереальное романтическое свидание — ни в сказке сказать, ни пером описать», — рассказала женщина.

Она призналась, что не отказывает себе в «близости с самыми лучшими мужчинами», поэтому прошлой ночью принимала гостя у себя дома. «И это было просто необыкновенно», — цитирует Анастасию StarHit.

Напомним, ранее Волочкова рассказала о своих давних отношениях с Сулейманом Керимовым. Недавно сенатора задержали во Франции, но потом отпустили под залог, сообщает РАПСИ. Его обвиняют в незаконном ввозе во Францию до 750 млн евро.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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