Волочкова вспомнила о нереальном романтическом свидании. ФОТО

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о незабываемом ночном свидании. Подробности своей личной жизни балерина раскрыла в эфире телепередачи «Малая земля». Выпуск был посвящен молодости балерины, а съемки проходили в Санкт-Петербурге — родном городе Анастасии.
Материалу о тернистом пути звезды к славе предшествовала романтическая история, рассказанная Волочковой. Балерина призналась, что прошлой ночью не могла сомкнуть глаз. «У меня было нереальное романтическое свидание — ни в сказке сказать, ни пером описать», — рассказала женщина.
Она призналась, что не отказывает себе в «близости с самыми лучшими мужчинами», поэтому прошлой ночью принимала гостя у себя дома. «И это было просто необыкновенно», — цитирует Анастасию StarHit.
Напомним, ранее Волочкова рассказала о своих давних отношениях с Сулейманом Керимовым. Недавно сенатора задержали во Франции, но потом отпустили под залог, сообщает РАПСИ. Его обвиняют в незаконном ввозе во Францию до 750 млн евро.