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11 декабря 2017
20:55  11 декабря 2017 0

Жасмин, муж которой осужден за кражу 700 млн долларов, арендовала один из самых дорогих домов Европы. ВИДЕО

Жасмин в Каннах снимает новый музыкальный клипФото: страница Жасмин в Instagram

Российская певица Жасмин арендовала один из самых дорогих домов Европы — «Дворец пузырей» в Каннах — для съемок музыкального клипа. Как сообщает телеграм-канал Super, суточная аренда виллы обойдется артистке в 30 тысяч евро.

«Дворец пузырей» был создан венгерским архитектором Антти Ловагом для кутюрье Пьера Кардена еще в 1979 году. В доме нет ни одного острого угла. Все комнаты, окна, двери, бассейны, коридоры круглой формы. Считается, что объект стоит около полумиллиарда долларов. Певица Жасмин согласовала аренду не только с самим Карденом, но и с администрацией города, пишут в соцсетях.

Видео: телеграм-канал Super.

Интересно, что в июне 2017 года мужа Жасмин, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили в Кишиневе на 7,5 лет за причастность к краже порядка 700 млн долларов из банков Молдавии. Илан Шор — второй муж российской певицы. Раньше она была замужем за Вячеславом Семендуевым, который избивал артистку.

Виктор Дорофеев
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