15:26 13 декабря 2017 1

Продолжается затяжной конфликт в команде «Уральские пельмени» Фото: Василий Гришин © URA.RU

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил 12 декабря рассмотрение апелляционной жалобы, поданной компанией «Фест Хэнд Медиа» на решение арбитража Москвы. В октябре столичный суд полностью отказал в иске, предъявленном к двум ООО, «Идеа Фикс Медиа» и «Уральские пельмени продакшн». Речь идет о споре между экс-директором команды, контролирующем компанию, Сергеем Нетиевским и ее нынешним руководством — так, в упомянутом иске нынешний директор команды выступает в качестве третьего лица.

12 декабря в ходе процесса ООО «Уральские пельмени продакшн» и Евгений Орлов предоставили в подтверждение своей позиции новые документы, сообщается на сайте суда. «Один из договоров оказался копией», — коротко говорит представитель стороны Сергея Нетиевского. В пиар-службе команды «Уральские пельмени» сказали, что не комментируют ситуацию по судам. Заседание отложено до 17 января будущего года.

Кратко напомним подоплеку дела: «Фест Хэнд Медиа» в арбитражном суде просила признать недействительным договор между «Идеа Фикс Медиа» и ООО «Уральские пельмени». Фактически речь идет о том, что, по мнению «Фест Хэнд Медиа», нынешний директор команды Евгений Орлов вывел из-под контроля команды старые концерты и средства, причем речь идет о сотнях миллионов рублей. Сторона Нетиевского, который долгое время был генеральным продюсером «Идеа Фикс Медиа» и учредителем «Фест Хэнд Медиа», производящих шоу «Уральские пельмени», пытается доказать, что Орлов в статусе гендиректора «Идеа Фикс Медиа» вывел по оспариваемым договорам шестьдесят старых концертов от «Идеи фикс медиа » в «Уральские пельмени продакшн» всего за 861 тысячу рублей. А через 10 дней ООО «Уральские пельмени продакшн» продало эти материалы как переработки «Любимое» на СТС за сумму в 250 раз больше — за 230 миллионов рублей.

В «Фест Хэнд Медиа» предположили, что такая сделка причинила ущерб обществу, отвечать за это должен тогдашний директор Евгений Орлов, и обратились в суд. Арбитраж ему отказал, тогда была подана апелляционная жалоба.

Конфликты в команде продолжаются с 2015 года. После разногласий в коллективе бессменного директора Сергея Нетиевского (он в свое время вывел команду на СТС) сменил актер шоу Сергей Исаев. Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 года, когда команда еще играла в КВН. К осени 2015 года он фактически единолично организовывал гастроли команды — был генеральным продюсером Idea Fix Media и учредителем First Hand Media.

Смена директора выглядела просто техническим решением — так это преподносилось в паблике. На самом же деле команда обвинила Нетиевского в том, что контролируемые его компаниями финансовые потоки «непрозрачны», и сняла его с поста директора. Летом 2016 года стало понятно, что миром разойтись директору «Пельменей» и его бывшим коллегам, однокашникам, друзьям не удастся, конфликт вышел в публичную плоскость. В прессе началось регулярное освещение многочисленных арбитражных процессов.

Так, Нетиевский попробовал вернуться на пост директора, восстановился по суду. Потом выяснилось, что на нем числятся права на товарный знак команды, который он передал коллективу, а некоторые шоу нельзя транслировать на СТС без его согласия.

В мае 2017 года Нетиевский подал на творческий коллектив и его нового директора Евгения Орлова в суд, обвинив последнего в выводе активов — номеров команды.

Кроме этого арбитражного процесса, параллельно продолжается и другой — «Фест Хэнд Медиа» требует признать недействительными займы, который «Идея Фикс Медиа» выдал 15 заемщикам, в том числе Вячеславу Мясникову, Дмитрию Брекоткину, Андрею Рожкову, Сергею Ершову, Сергею Исаеву, Дмитрию Соколову, Сергею Калугину (по 4,9 млн рублей). Всего займов было оформлено на сумму около 78,4 млн рублей. Слушания по этому процессу также продолжатся после Нового года.