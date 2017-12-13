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13 декабря 2017
22:56  13 декабря 2017 0

Украинский журналист нашел странную ошибку в паспортах ДНР. ФОТО

Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, солдат, донецкая народная республика, днр, ополченец
Паспорта Донецкой народной республики выдаются с 2016 годаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Паспорта самопровозглашенной ДНР были выпущены с ошибкой. Украинской журналист Денис Казанский опубликовал скан документа, в котором слово «республика» написано с латинской N.

«Даже не смогли напечатать без ошибок. На 11-й странице вместо буквы И в слове „республика“ напечатана английская N. Ору», — написал под фотографией паспорта Казанский.

Власти Донецкой народной республики начали выдавать паспорта в марте 2016 года. Документы, выданные на территориях непризнанных ЛНР и ДНР, частично признаны Южной Осетией и Россией. В Москве отметили, что мера будет действовать до урегулирования военного конфликта в Донбассе. Обладатели паспортов имеют право на безвизовый въезд в Россию. Как напоминает «Лента.ру», на сегодняшний день паспорта ДНР выданы 125 тысячам человек.

Сергей Макеев
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