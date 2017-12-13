22:56 13 декабря 2017 0

Паспорта Донецкой народной республики выдаются с 2016 года Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Паспорта самопровозглашенной ДНР были выпущены с ошибкой. Украинской журналист Денис Казанский опубликовал скан документа, в котором слово «республика» написано с латинской N.

«Даже не смогли напечатать без ошибок. На 11-й странице вместо буквы И в слове „республика“ напечатана английская N. Ору», — написал под фотографией паспорта Казанский.



Власти Донецкой народной республики начали выдавать паспорта в марте 2016 года. Документы, выданные на территориях непризнанных ЛНР и ДНР, частично признаны Южной Осетией и Россией. В Москве отметили, что мера будет действовать до урегулирования военного конфликта в Донбассе. Обладатели паспортов имеют право на безвизовый въезд в Россию. Как напоминает «Лента.ру», на сегодняшний день паспорта ДНР выданы 125 тысячам человек.