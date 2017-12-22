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23 декабря 2017
20:16  22 декабря 2017 9

Россиянин погиб от потери крови, играя в очках виртуальной реальности

Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург, vr, virtual reality, виртуальная реальность, очки vr, шлем виртуальной реальности
Москвич гулял по квартире в специальных очкахФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве зафиксирована первая смерть человека во время сеанса виртуальной реальности. 44-летний мужчина, гуляя по своей квартире в специальных очках, получил смертельную травму.

По предварительным данным, мужчина споткнулся и упал на стеклянный стол, передает телеграм-канал Mash. Сильно порезавшись о стекло, он скончался от потери крови. В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства, сообщает RT.

Известно, что погибший работал на закрытом объекте в столице и занимался разработкой программного обеспечения для беспилотников, передает телеканал 360.

Психиатры предупреждают игроманов, что отправляться в путешествие в виртуальную реальность в полном одиночестве опасно, информирует «Федеральное агентство новостей». В то же время специальные очки могут быть использованы при лечении психических расстройств.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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