Россиянин погиб от потери крови, играя в очках виртуальной реальности

В Москве зафиксирована первая смерть человека во время сеанса виртуальной реальности. 44-летний мужчина, гуляя по своей квартире в специальных очках, получил смертельную травму.
По предварительным данным, мужчина споткнулся и упал на стеклянный стол, передает телеграм-канал Mash. Сильно порезавшись о стекло, он скончался от потери крови. В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства, сообщает RT.
Известно, что погибший работал на закрытом объекте в столице и занимался разработкой программного обеспечения для беспилотников, передает телеканал 360.
Психиатры предупреждают игроманов, что отправляться в путешествие в виртуальную реальность в полном одиночестве опасно, информирует «Федеральное агентство новостей». В то же время специальные очки могут быть использованы при лечении психических расстройств.