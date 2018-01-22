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23 января 2018
22 января 2018
17:50  22 января 2018 2

У главы МИД Сергея Лаврова появился новый заместитель

Александр Грушко на дипломатической службе с 1977 годаФото: МИД РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министру иностранных дел России Сергею Лаврову нового заместителя. Должность получил 62-летний Александр Грушко, сообщает RT.

Известно, что с 23 октября 2012 года и до последнего дня Грушко занимал должность постоянного представителя России при НАТО, передает Nation News.

Про нового замминистра известно, что он родился в семье советского разведчика, генерал-полковника Виктора Грушко, бывшего заместителя председателя КГБ СССР. Александр Грушко в 1977 году закончил МГИМО, с тех пор он находился на дипломатической службе, имеет государственные награды.

Александр Лукманов
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