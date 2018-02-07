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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:37  07 февраля 2018 2

СМИ вычислили самолет, на котором ФСБ летает задерживать чиновников

Журналисты по номеру отследили перемещения самолетаФото: скрин с видео пресс-службы ФСБ России

Изучив видео доставки в Москву дагестанских чиновников, обвиняемых в хищениях, журналисты «Фонтанки» вычислили самолет, который ФСБ использует для особо важных операций. Как оказалось, именно этот борт в основном перевозит последние два года всех задерживаемых руководителей регионов.

На видео показан самолета Ан-148 с бортовым номером RA-61712. Проследив историю его перемещений, «Фонтанка» обнаружила большое количество совпадений с резонансными историями. К примеру, данный самолет приземлился в Коми 19 сентября 2015 года за несколько часов до ареста главы республики Вячеслава Гайзера.

Также перемещение данного самолета совпало по датам с задержанием контрабандистов огнестрельного оружия в Йошкар-Оле, Новосибирске, Чите и Иркутске в марте 2017 года, а в мае того же года — с задержанием экс-министра сельского хозяйства Крыма Анатолия Авидзбы, обвиняемого в получении взятки в 40 тысяч долларов.

Всего журналисты насчитали два десятка совпадений с громкими операциями ФСБ за последние пару лет. В том числе задержания крупных чиновников, террористов и высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

По информации издания, изначально самолет был изготовлен в 2011 году для ВВС Мьянмы, но власти этой страны отказались от сделки. Продать борт кому-либо еще было затруднительно из-за специфических изменений, выполненных по заданию заказчика. В 2015 году борт по соглашению с ФСБ мог быть переоборудован для совершения спецзаданий на территории России.

Игорь Чукреев
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