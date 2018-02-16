Российский скелетонист завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане

08:44 16 февраля 2018 0

Скелетонист из Красноярска стал серебряным призером Олимпиады Фото: Никита Трегубов, «Инстаграм»

Российский скеелтонист Никита Трегубов стал серебряным призером на Олимпийских играх в Пхенчхане. Второй результат он показал по итогам четырех попыток.

Никита Трегубов преодолел олимпийскую дистанцию за 3 минуты 22,18 секунды, сообщает RT. На первом месте оказался представитель Южной Кореи Юн Сун Бин, обогнавший россиянина на 1,63 секунды, а третье место занял британец Доминик Парсонс. На четвертом и пятом месте разместились латвийцы Мартинс и Томас Дукурс, еще один российский спортсмен Владислав Марченков — на 15-й позиции.

Накануне, 15 февраля, Россия не завоевала ни одной награды из разыгранных в седьмой соревновательный день Олимпиады. Так, на медаль вполне могли рассчитывать фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако ошибка в произвольной программе оставила их вне тройки призеров, сообщало «Федеральное агентство новостей».