Свердловская прокуратура будет добиваться отмены освобождения маньяка из МВД

19:43 16 февраля 2018 0

Артур Косицын был осужден в 2011 году на 14 лет Фото: Life news

Свердловская прокуратура не согласна с решением Тагилстроевского суда Нижнего Тагила, который постановил выпустить на свободу маньяка-насильника, бывшего сотрудника ДПС Москвы Артура Косицына. В прокуратуре считают, что нарушена справедливость наказания.

«Он совершил тяжкое преступление, а отбыл лишь чуть больше половины срока. Это не соответствует принципу справедливости наказания. Поэтому нижнетагильская прокуратура подала апелляционное представление на решение суда. Прокуроры намерены добиваться отмены решения об освобождении в Свердловском областном суде», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что в Тагилстроевском суде принято решение выпустить на свободу маньяка-гаишника. За изнасилование 27 девочек и взрослых женщин маньяк был приговорен в 2011 году к 14 годам колонии. Сейчас же тагильский судья решил заменить Косицыну оставшийся срок на два года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.