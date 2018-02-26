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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:57  26 февраля 2018 7

Властям сдался дезертир, сбежавший из части 25 лет назад

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, боец, автомат, армия, оружие
Младший сержант покинул место службы в 1992 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Младший сержант Сергей Трофимов, находившийся в розыске с 1992 года, добровольно сдался правоохранительным органам. Явке дезертира с повинной предшествовало регулярное общение военных следователей с родственниками солдата.

«К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года», — говорится передает телеканал 360 со ссылкой на Главное военное следственное управление СКР.

Как сообщает Nation News, в течение минувшего года на 6,3% снизилось число военнослужащих, которые разыскиваются за уклонение от службы. В общей сложности удалось разыскать 614 дезертиров, которые проходили по тем или иным уголовным делам.

Евгений Александров
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