В деле об аргентинском кокаине появились российские военные самолеты

08:36 02 марта 2018 1

Сотрудник российского посольства в течение нескольких лет пользовался дипломатической почтой в личных целях Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники российской дипмиссии в Аргентине могли осуществлять поставки кокаина из Буэнос-Айреса в Москву еще с 2012 года. В ходе допроса один из подозреваемых завхоз посольства РФ Али Абянов признался, что помогал переправлять чемоданы в Россию под видом дипломатической почты.

По словам Абянова, главный фигурант дела Андрей Ковальчук с 2012 года неоднократно обращался к нему с просьбой переправить в Россию его личные чемоданы за вознаграждение в тысячу долларов. При этом Ковальчук уверял, что в чемоданах находятся сигары, вино и другие подарки для родственников. Груз отправлялся военно-транспортными самолетами через столицу Уругвая Монтевидео. Источники «Коммерсанта» в военно-транспортной авиации подтвердили, что в указанный период полеты в страны Латинской Америки, включая Уругвай, действительно осуществлялись, но были единичными. При этом военные категорически отрицают перевозку каких-либо запрещенных веществ.

В феврале спецслужбы России и Аргентины провели совместную спецоперацию, в ходе которой была пресечена попытка транспортировки крупной партии кокаина, упакованной в качестве дипломатического груза. В общей сложности было изъято почти 400 килограммов наркотических веществ на сумму около 50 миллионов долларов, пишет «Русская планета». Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию, согласно которой контрабанда могла отправиться в Россию под видом дипломатической почты. По ее словам, у задержанного аргентинскими силовиками сотрудника не было соответствующего доступа, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Позже жандармерия Аргентины опубликовало фото самолета, который фигурирует в деле о поставках кокаина. Выяснилось, что ИЛ-96, входящий в состав авиаотряда «Россия» и занимающийся перевозкой первых лиц государства, действительно находился в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей».