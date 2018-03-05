Минздрав увеличит сеть центров для освидетельствования нетрезвых водителей

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Министерству здравоохранения и МВД увеличить сеть организаций, занимающихся освидетельствованием водителей, которые подозреваются в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Это поможет быстрее подтверждать первичные показания алкотесторов, имеющихся у патрульных экипажей ГИБДД.
Глава МВД России Владимир Колокольцев уже подписал соответствующий документ. В Минздраве подтвердили, что уже начали вести работу в этом направлении, сообщают «Известия».
Отметим, чтобы проводить освидетельствование на наркотическое, алкогольное или токсичное опьянение, медучреждение должно иметь специальную лицензию. Согласно данным Росздравнадзора на конец 2017 года, такие лицензии есть у 3,9 тысяч организаций и их структурных подразделений.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев пояснил изданию, что сеть центров освидетельствования нужно увеличить как минимум вдвое больше — это позволит трезвым водителям быстрее доказать свою невиновность. «В нашей стране не исключены случаи, когда человека могут ошибочно обвинить в состоянии алкогольного опьянения. Например, из-за некорректных показаний алкотестера», — считает эксперт.