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05 марта 2018
04 марта 2018
05:31  05 марта 2018 2

Минздрав увеличит сеть центров для освидетельствования нетрезвых водителей

Екатеринбург перед приездом первых лиц, гибдд, дпс
Это позволит водителям быстрее доказать свою невиновностьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Министерству здравоохранения и МВД увеличить сеть организаций, занимающихся освидетельствованием водителей, которые подозреваются в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Это поможет быстрее подтверждать первичные показания алкотесторов, имеющихся у патрульных экипажей ГИБДД.

Глава МВД России Владимир Колокольцев уже подписал соответствующий документ. В Минздраве подтвердили, что уже начали вести работу в этом направлении, сообщают «Известия».

Отметим, чтобы проводить освидетельствование на наркотическое, алкогольное или токсичное опьянение, медучреждение должно иметь специальную лицензию. Согласно данным Росздравнадзора на конец 2017 года, такие лицензии есть у 3,9 тысяч организаций и их структурных подразделений.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев пояснил изданию, что сеть центров освидетельствования нужно увеличить как минимум вдвое больше — это позволит трезвым водителям быстрее доказать свою невиновность. «В нашей стране не исключены случаи, когда человека могут ошибочно обвинить в состоянии алкогольного опьянения. Например, из-за некорректных показаний алкотестера», — считает эксперт.

Александр Черноскутов
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