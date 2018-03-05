21:53 05 марта 2018 0

Предприниматели с трудом поверили в земное происхождение Чукалина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд президентских грантов в 2018 году проведет два конкурса на выявление лучших проектов в социальной сфере и сфере защиты прав граждан. Прием заявок на первый уже стартовал, начало второму будет дано 16 июля, сообщил генеральный директор Фонда Илья Чукалин на семинаре для НКО.

Встреча директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина с предпринимателями прошла в среду, 5 марта в Общественной палате РФ. Глава фонда рассказал о датах проведения конкурсов и ответил на главные вопросы, связанные с подачей заявок и с тем, как их будут оценивать. Прием заявок на участие в первом конкурсе стартовал 20 февраля и продлится до 26 марта, результаты объявят 1 июня. С 16 июля по 10 сентября будут приниматься заявки на второй конкурс. 1 ноября будут известны итоги. Форма заявки и требования в обоих конкурсах идентичны.

В мероприятии очно приняли участие 230 представителей некоммерческих организаций, еще больше тысячи человек из разных регионов смотрели семинар онлайн. «Была на данном семинаре. По окончанию бросилась к компьютеру, чтобы доработать начатую заявку. Появилась реальная надежда на поддержку», — написала в Сети участница семинара Наталья Газиева.

Один из зрителей семинара сообщил, что у него произошел «слом шаблона» после просмотра видео, опубликованного в Сети. «При немалом опыте (38 лет как никак) первый раз в жизни увидел, что чиновники бывают разные. Блин, это надо пережить. Кто эти двое? Их десантировали инопланетяне? Видно, что люди реально живут и болеют за свою сферу работы. Их реально беспокоит и улучшение жизни в стране, и чтоб гранты реально достались лучшим и принесли реальную пользу. Такое в чиновничьей среде бывает? Ущипните меня», — прокомментировал видеозапись встречи Алексей Нагорнов во «ВКонтакте».

Поручение о проведении конкурсов в 2018 году дал Владимир Путин. В рамках мероприятий между некоммерческими неправительственными организациями распределят средства в размере восьми млрд рублей, напоминает агентство Nation News.