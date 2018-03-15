Жириновский отправил Собчак «сниматься в развлекательных шоу» после ее слез на дебатах

Лидер ЛДПР и кандидат на пост президента России Владимир Жириновский прокомментировал инцидент на дебатах с кандидатом от партии «Гражданская инициатива» Ксенией Собчак, которая расплакалась и ушла из студии. Он считает, что человеку без сильного характера в политике делать нечего.
Жириновский на своем канале в Telegram объяснил, что «политик должен быть жестким и даже жестоким». По его словам, человеку без такого характера карьеру в этой области лучше не начинать. «Политика — это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть», — цитирует лидера ЛДПР «Федеральное агентство новостей». Жириновский добавил, что сниматься в телевизионных шоу намного легче: «Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит».
Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1», напоминает RNS. Там телеведущая вспомнила о ситуации с Жириновским, которого она в ответ на грубость облила водой.
Ранее лидер ЛДПР заявил, что будет в шестой раз участвовать в президентской кампании, потому что достойного преемника в его партии пока нет, писал сайт «Подмосковье сегодня». Жириновский добавил, что нельзя вырастить преемника, потому что это «не огурцы и не помидоры».
Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В списке кандидатов восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Павел Грудинин (КПРФ),