12:57 16 марта 2018 0

Второй том альманаха исследований о гибели дятловцев выйдет в мае 2018-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Урала к выходу в свет готовится новая книга, посвященная тайне гибели группы Дятлова — второй том альманаха исследований и материалов о гибели студентов УПИ. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич. «Еще в январе эта книга ушла в печать, сейчас в издательстве идет активная работа над ней», — рассказал он агентству.

К выходу в свет книгу готовит екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый». Как рассказал «URA.RU» руководитель издательства Федор Еремеев, в книге собраны работы примерно десятка авторов, предлагающих свои версии трагедии (часть материалов будет публиковаться впервые). Второй том сохранит концепцию альманаха и будет оформлен в том же стиле, что и первый (вышедший, напомним, в сентябре 2016).

Готовящаяся к выходу книга будет содержать примерно 500 страниц. «Она уже сверстана, сейчас проходит корректуру, в апреле или, скорее всего, в мае, мы планируем ее издать», — рассказал издатель. Ее тираж составит всего 1000 экземпляров — часть уйдет по подписке тем, кто присылал в Фонд памяти дятловцев предварительные заявки. «Тема интересна всем и за пределами нашего города, она разойдется по всей стране», — уверен Еремеев.

Это не единственная книга по теме дятловцев, издаванная за последнее время. «За последний год вышло несколько новых книг. Даже на чешском языке. Донни Эйчар издал свою „Тайну перевала Дятлова“ на английском языке, а потом — уже для нас — на русском, — рассказал Кунцевич. — У нее обложка „продырявлена“ — намек на жестокость истории. Вышла книга Самойленко „Жестокая параллель“, переиздали свои книги Евгений Буянов и Алексей Ракитин».

На втором томе альманах не закончится — будет еще и третий. Его издание запланировано на начало 2019 года — к 60-летию трагических событий на перевала Дятлова. По словам Кунцевича, это будет альбом рисунков и фотографий. Также готовится к изданию книга стихов и прозы и книга рисунков (комиксов), посвященная трагедии с группой Дятлова.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного была вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна. Об этой истории пишут книги и снимают фильмы, сотни людей из России и других стран приезжают на Урал, чтобы побывать на перевале Дятлова.