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15 апреля 2018
14 апреля 2018
00:59  15 апреля 2018 0

СМИ рассказали о загадочной смерти сына Скрипаля в Петербурге

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Александра Скрипаля доставили в больницу прямо с вокзалаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Сын бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в Великобритании, погиб в 2017 году в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах.

Как удалось выяснить телеканалу «78», 13 июля прошлого года Александр Скрипаль отправился вместе со своей знакомой Анной Никифоровой в Петербург из Москвы, чтобы купить там автомобиль. В поезде мужчине стало плохо — обострился цирроз печени. Прямо с вокзала Скрипаля-младшего доставили в Мариинскую больницу как неизвестное лицо, однако в полном объеме медпомощь он не получил из-за отсутствия медицинского полиса, пишет телеканал.

Александр скончался через несколько дней после госпитализации, не приходя в сознание, пишет телеканал. По каким-то причинам тело вскрывать не стали, а приехавшая в Петербург Юлия Скрипаль не смогла выяснить каких-либо подробностей смерти брата.

Кроме того, так и осталось неизвестным, почему спутница Скрипаля — Никифорова — не заплатила за содержание своего друга или не определила его в платную клинику. Причем теперь узнать это у нее никому не удается. После попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии женщина стала скрытной. Ее не видят даже соседи, а сама она «не настроена общаться».

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта. Власти Великобритании обвинили в этом Россию, однако никаких доказательств и следов Москвы в деле не нашли. По информации зарубежных СМИ, сейчас пострадавшие уже вышли из комы. Юлию выписали из больницы и спрятали на военной базе. Как пишет RT, она якобы отказывается контактировать с сестрой и посольством России.

Сергей Демин
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