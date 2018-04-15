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15 апреля 2018
14 апреля 2018
04:33  15 апреля 2018 0

В Москве подвели итоги конкурса «Мисс Россия 2018»

В финале конкурса Екатеринбург представляла Полина КостюкФото: страница Полины Костюк в Instagram

В субботу, 14 апреля, в Москве на площадке концертного зала «Барвиха» прошел финал конкурса «Мисс Россия 2018». Екатеринбург представляли две екатеринбурженки — «Мисс Екатеринбург 2017» Анастасия Каунова и Полина Костюк.

Всего за корону боролись 50 девушек со всей страны. Каунова по результатам голосования жюри и зрителей выбыла на этапе отбора в топ-20. Костюк же вошла в десятку и представляла Екатеринбург в финале конкурса.

Второй вице-мисс Россия-2018 стала Наталья Строева из Республики Саха, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода, а победительницей конкурса красоты стала Юлия Полячихина из Чувашии. Корону, к слову, ей передавала Полина Попова из Екатеринбурга, обладательница титула «Мисс Россия 2017» и финалистка «Мисс Мира 2017».

Победительница получила новую корону, 3 млн рублей, автомобиль и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Сергей Демин
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