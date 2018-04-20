В Москве неизвестные заминировали задние МИД РФ

03:04 20 апреля 2018 0

При обыске здания кинологи не смогли обнаружить каких-либо взрывчатых веществ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве эвакуировали сотрудников Министерства иностранных дел России из-за анонимного звонка о минировании здания. Источник в МИД РФ отметил, что сообщение об угрозе взрыва касалось первого корпуса.

«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД России по адресу Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1 проводится эвакуация сотрудников», — цитирует RT слова собеседника. Сообщалось, что в скором времени соответствующие службы прибыли на место инцидента.

Однако, информация об угрозе взрыва в МИД России оказалась ложной, пишет телеканал 360. Кинологи не смогли обнаружить следов каких-либо взрывчатых веществ. «Проверка всех помещений здания завершена, угроза взрыва не подтвердилась», — заявил источник в экстренных службах Москвы