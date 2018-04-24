Движение «Волонтеры Победы» пикетирует посольство Украины в Москве в связи с задержанием активистки Елены Одновол. Жительница Крыма хотела съездить к крестины к украинским родственникам, но была схвачена СБУ по обвинению в государственной измене.
Волонтер Владислав Марцаленко стоит напротив посольства с 10 часов утра, передает корреспондент «URA.RU». Место выбрано с учетом того, что возле самого дипломатического представительства все огорожено и находиться там запрещено. Возле него регулярно останавливаются прохожие, расспрашивая о целях пикета. Как сообщил он агентству, пикет продлится до 19:00. При необходимости Владислава сменят соратники по движению.
«Неудивительно, что волонтера Победы задержали перед 9 мая. Ее основная общественная деятельность — это помощь ветеранам и сохранение исторической памяти. …Страшно осознавать, что такое происходит в 21 веке. И самое ужасное, что никто не знает, чего еще можно ожидать от украинских силовиков», — прокомментировали ситуацию в самом движении.
Елена Одновол является координатором проекта «Волонтеры Победы» в Крыму. По заявлению СБУ, женщина задержана за «незаконную» организацию сбора подписей в поддержку Владимира Путина перед президентскими выборами 2018 года. Генпрокурор Украины утверждает, что в силу этого Одновол является «доверенным лицом» российского лидера, сообщает RT. Сейчас связи с ней нет, мобильный телефон Елены отключен.