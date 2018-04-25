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25 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:51  25 апреля 2018 0

Минобороны показало сломанные в Сирии ракеты американцев

Сергей Рудской рассказал об итогах анализа атаки в СирииФото: Министерство обороны РФ, группа взаимодействия со СМИ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Москве представители Минобороны показали журналистам части от двух неразорвавшихся ракет американской коалиции, которые были направлены в сирийскую Думу 14 апреля. Об итогах анализа атаки США на якобы химические объекты поделился начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Он рассказал, что ракеты не достигли целей из-за поломок, а люди, которые были на месте после атаки, не пострадали. Это свидетельствует о том, что на объекте, который стал целью атак, давно не занимались производством отравляющего оружия, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Отдельные из них (фрагментов ракет — прим. ред.) вы можете наблюдать на представленной экспозиции. По окончании брифинга вам будет предоставлена возможность ознакомиться с ней более детально», — приводит слова Рудского агентство Nation News.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили по территории Сирии более 100 ракет. Большая часть — 71 ракета — была сбита средствами ПВО страны, которые поставила Россия. Еще несколько ракет не достигли цели из-за неисправностей, напоминает телеканал 360.

Семен Гринберг
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