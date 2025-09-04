Додик пригрозил провозгласить независимость Республики Сербской

Президент Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе визита в Венгрию вновь заявил о возможности провозглашения самостоятельности РС в случае усиления давления со стороны Сараево. В Будапеште он встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
«Я оповестил Сийярто о том, что немецкий гражданин (неутвержденный „высокий представитель“ в БиГ — ред.) Кристиан Шмидт пришел, чтобы отнять имущество и рудные ресурсы, чему Республика Сербская будет сопротивляться... Если вещи пойдут неблагоприятным для нас путем, очень скоро примем решение о самостоятельности Республики Сербской», — цитирует политика Радио и телевидение Республики Сербской.
Додик ранее не исключал проведение референдума о независимости. Оппозиция в Баня-Луке отмечает, что подобные инициативы он и его сторонники анонсировали десятки раз.На фоне политического кризиса Центральная избирательная комиссия БиГ назначила досрочные выборы президента РС на 23 ноября, однако Народная Скупщина республики отказалась признавать это решение и поддержала проведение референдума в защиту Додика. В Сараево суд признал политика виновным в невыполнении решений Кристиана Шмидта, приговорив его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на госслужбу. Позднее наказание заменили штрафом, а защита Додика заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
