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04 мая 2018
22:21  04 мая 2018 1

Сделка по продаже китайцам акций «Роснефти» сорвалась

Роснефть. Нижневартовск., роснефть, табличка
Ценные бумаги российской компании остались у катарского суверенного фонда QIAФото: Александр Елизаров © URA.RU

Консорциум, состоящий из швейцарского нефтяного трейдера Glencore и катарского суверенного фонда QIA, сообщил китайской компании CEFC о расторжении сделки по продаже 14,16% акций «Роснефти». При этом объединение двух участников, которое было создано в декабре 2016 года для покупки 19,5% ценных бумаг российской компании, прекратит свое существование.

14,16% акций «Роснефти», которые хотела приобрести китайская компания CEFC, получил катарский фонд QIA. Таким образом, он будет владеть 18,93% ценных бумаг российского нефтяного добытчика. Швейцарский трейдер сохранит за собой 0,57% акций российской компании, пишет RT. Отмечается, что сделка с китайской CEFC была анонсирована еще в сентябре 2017 года.

Представители «Роснефти» заявили, что не имеют отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore — QIA. Однако компания «поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями», подчеркнули ее представители. Они отметили, что прямое участие катарского фонда в капитале российской компании приведет к выгодным международным проектам, в то же время китайский рынок «был, есть и будет» стратегически важным для развития бизнеса «Роснефти».

Ранее сообщалось, что в среду, 2 мая, акции «Роснефти» во время торгов на Московской бирже подорожали на 6,5% — до 408,05 рублей за бумагу. Это случилось после сообщений о старте программы обратного выкупа акций на общую сумму два млрд долларов в 2018—2020 годах.

Иван Шестак
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