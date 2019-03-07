Выпускников украинских школ лишили аттестатов

Лилия Гриневич уверена, что с отменой аттестатов Украина станет ближе к цивилизованным странам Фото: сайт Министерства образования Украины

Украина пошла на еще один шаг, подчеркивающий ее отличие от России. По заявлению главы министерства образования и науки Лилии Гриневич, аттестаты о среднем образовании перестанут выдавать выпускникам уже в 2019 году.

Министр заявила, что в цивилизованных странах нет понятия «аттестат о среднем образовании» «Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, — приводит ТАСС слова Гриневич. — Такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах эта практика не распространена».

Отныне на смену аттестатам на Украине придут свидетельства. Их, кстати, будут выдавать не только после девятого и одиннадцатого классов, как было ранее. Выпускники четвертого класса получат свидетельство о начальном образовании, девятого — свидетельство о базовом среднем образовании, одиннадцатого — свидетельство о полном общем среднем образовании, пишет деловая газета «Взгляд».

Стремление министра сделать так, чтобы украинское образование отличалось от российского все больше, объяснимо. Ранее известная писательница-националистка Лариса Ницой обвинила Гриневич в пророссийской позиции и потребовала ее отставки. Поводом к скандалу стал изданный министерством учебник, в котором, в одной из глав, описывался российский герб, напоминает «Национальная служба новостей».