Чаплин обвинил автора «Властелина колец» в создании рекламного образа Бога

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 17:01
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Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всеволод
Чаплин считает, что рекламный образ Бога не раскрывает его сущностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, проторей Всеволод Чаплин обвинил автора «Властелина колец», профессора Джона Толкиена в создании рекламного образа Бога. По словам Чаплина, данный образ не раскрывает истинную сущность Бога.

«Очень часто люди свой образ Бога берут из популярных штампов западного происхождения — из Толкиена и других западных агиток. Рекламный образ Бога оказывается неправильным, так как ничего не говорит о Боге как о судье, со святостью которого любой наш грех, даже мысленный, несовместим», — приводит агентство Nation News слова Чаплина.

По его словам, истинный образ Бога связан с судьей. За ним стоит любой человеческий грех, даже мысленный. Поэтому, отметил священнослужитель, в Великий пост, который начинается 11 марта, каждый россиянин должен покаяться, исповедаться и обратить внимание на свой образ жизни.

Джон Рональд Толкин — английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог. Профессор Оксфордского университета. Наиболее известен как автор классических произведений «высокого фэнтези»: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион».

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