Чаплин обвинил автора «Властелина колец» в создании рекламного образа Бога

Бывший пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, проторей Всеволод Чаплин обвинил автора «Властелина колец», профессора Джона Толкиена в создании рекламного образа Бога. По словам Чаплина, данный образ не раскрывает истинную сущность Бога.
«Очень часто люди свой образ Бога берут из популярных штампов западного происхождения — из Толкиена и других западных агиток. Рекламный образ Бога оказывается неправильным, так как ничего не говорит о Боге как о судье, со святостью которого любой наш грех, даже мысленный, несовместим», — приводит агентство Nation News слова Чаплина.
По его словам, истинный образ Бога связан с судьей. За ним стоит любой человеческий грех, даже мысленный. Поэтому, отметил священнослужитель, в Великий пост, который начинается 11 марта, каждый россиянин должен покаяться, исповедаться и обратить внимание на свой образ жизни.
Джон Рональд Толкин — английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог. Профессор Оксфордского университета. Наиболее известен как автор классических произведений «высокого фэнтези»: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион».