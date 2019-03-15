Порошенко обругал пенсионера, поблагодарившего его за «бедность». ВИДЕО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 22:58
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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины не согласился с обвинениямиФото: пресс-служба президента Украины

Пенсионер из Украины поблагодарил президента Петра Порошенко за бедность. Украинский лидер в ответ пристыдил мужчину.

Инцидент произошел в Закарпатье возле мемориального парка «Красное Поле». Порошенко, проходя среди толпы людей, услышал за спиной слова пожилого мужчины. «Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!» — громко сказал он. Президент сначала никак не отреагировал на заявление местного жителя. Однако затем Порошенко не выдержал и ответил: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью». «Как вам не стыдно!» — добавил политик. Видео инцидента опубликовал сайт ТВЦ.

Порошенко выдвинулся кандидатом на выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта. Ранее МВД Украины заподозрило действующего главу государства в подкупе избирателей.

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