На Украине опубликовали секретные данные о лидерах голосования на президентских выборах

В социальных сетях появились данные о первых результатах на выборах президента Украины, которые прошли 31 марта. Их опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Игорь Гужва.
Украинское законодательство запрещает публикацию экзитполов и социологических опросов до окончания голосования, поэтому данные «зашифрованы» и опубликованы под видом «маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта 2019 года».
Согласно документам, большинство украинцев (27-29%) отдают предпочтение крапивной настойке «Зеленый человечек». На втором месте — ликер «Шоколадный заяц», за него проголосовали 16-17% граждан. Тройку замыкает коктейль «Ю-1960» с 16-17% голосов. «Итого, разрыв между 2 и 3 местом (а также 4-м) весьма незначительный. И шоколадный ликер может и не занять второе место. Но все зависит от того сколько потребителей придет за юго-восточной настойкой. Ну или за коктейлем Ю», — подвел итоги украинский журналист.
Позже Игорь Гужва опубликовал в Facebook данные «от производителей ликера „Шоколадный Заяц“ и коктейля Ю-1960». Согласно информации из штаба «Зеленый человечек», настойку выбрали 28,2%, ликер — 20,5%, а коктейль «Ю-1960» только 17,23%. Штаб коктейля «Ю-1960» ставит на первое место крапивную настойку, которую предпочли 28,17% опрошенных. На втором месте, по данным штаба, оказался сам коктейль «Ю-1960», за который проголосовали 20,26% украинцев. Ликер «Шоколадный заяц» оказался третьим, его выбрали 17,43% граждан.