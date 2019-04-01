Светлана Чулочникова не пропустит ни одной ошибки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Британские ученые опубликовали данные о сенсационном открытии. Они выяснили, что поведение российских политиков определяется лингвистическими кодами, которые вносит в публикуемые на сайте популярнейшего в стране агентства «URA.RU» всего один человек — Светлана Чулочникова.

Авторы исследования выяснили, что они вносятся в тексты уже после их публикации. Британцы провели эксперимент. Они показали в течение года варианты текста без секретного кода и с его включением двум группам мартышек.

Те приматы, перед глазами которых ежедневно мелькали отредактированные материалы, уже через месяц научились ходить прямо, через полгода начали говорить отдельные слова, а к завершению двенадцатого месяца смогли избраться в Законодательное собрание Свердловской области. В честь успеха специально для них было изменено меню в парламентской столовой — в него включили блюда на основе бананов.

Вторая группа вела себя крайне агрессивно. С мая по сентябрь этого года ее представители кидались друг в друга фекалиями, показывали друг другу красные зады, демонстрировали длину половых органов. Пределом их развития стало избрание в Екатеринбургскую городскую думу.

Но ученые предполагают, что обнаруженный ими эффект имеет более обширное проявление. В частности, они выяснили, что известные футболисты Мамаев и Кокорин читали новости «URA.RU» на своих смартфонах настолько быстро, что не успевали увидеть правки Чулочниковой. Осведомленные чиновники сообщают, что на днях, завидев очередного чиновника из свердловского правительства, они кинулись на него со стульями в руках, громко выкрикивая: «Ты где деепричастные обороты, сука, прячешь? А если найдем?!!!»

Такая же проблема постигла разведчиков Петрова и Боширова, которые оказались неспособны отличить нетрадиционную форму подачи новостей «URA.RU» от нетрадиционной ориентации.

По предварительным данным, Кокорин, Мамаев, Петров и Боширов уже сменили настройки в своих смартфонах и в настоящее время получают для прочтения отредактированные тексты агентства. Первые замеры показали, что они стали православными гетеросексуалами и подали заявки на прохождение практики в «URA.RU».

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