Несколько сбежавших заключенных уже поймали Автор: Пресс-служба Национальной полиции Украины

Заключенные устроили беспорядки и пожар в одесской колонии. Об этом сообщило издание «Думская».

Инцидент произошел 27 мая днем. Как видно на кадрах, снятых внутри Южной исправительной колонии, в здании начался пожар, более ста заключенных забаррикадировались внутри, они жаловались на то, что «их урабатывают» и «творят беспредел». По свидетельству очевидцев, 15 заключенных сбежали. Они скрылись в частном секторе. Позже шестерых беглецов поймали. С бунтующими заключенными внутри колонии «жестко расправляются» силы Нацгвардии и спецназа.

Сначала прошла информация, что в результате бунта был убит охранник и ранены два сотрудника колонии. Эта информация не подтвердилась, отмечает агентство Nation News.

По неофициальным данным, заключенные устроили бунт из-за «плохих условий содержания», а именно — из-за низкого качества питания. Как видно на кадрах, опубликованных ТВЦ , сейчас здание колонии оцеплено силовиками, возле него стоят пожарные машины и кареты скорой помощи.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 392 УК Украины — «действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний». Официального подтверждения информации нет.