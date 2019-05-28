Boeing со 149 пассажирами совершил аварийную посадку в Иркутске

Самолет экстренно приземлился в Иркутске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет авиакомпании «Северный ветер» совершил аварийную посадку в иркутском аэропорту. Лайнер выполнял рейс из Благовещенска в Москву.

«Boeing-737 авиакомпании Nordwind совершил аварийную посадку из-за отказа высотометра», — сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на источники. На борту самолета находилось 149 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

Пассажиры останутся на борту до того момента, пока не будет выяснена степень серьезности технической неисправности. Если поломка будет устранена в кратчайшие сроки, то судно отправится в Благовещенск. Если же устранить поломку не удастся, то за пассажирами отправят резервный лайнер.